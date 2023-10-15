В секторе Газа частично восстановили водоснабжение

Водоснабжение возобновилось на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление главы министерства энергетики Израиля Исраэля Каца.

«Было согласовано решение о возобновлении подачи воды в некоторые районы южной части сектора Газа», — говорится в материале.

По словам Каца, данное решение соответствует политике Израиля, которая заключается в ужесточении блокады территории, контролируемой палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Армия Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще не ясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, к чему должен оставаться доступ у жителей Палестины.