Из Ливана по Израилю выпустили девять ракет

После сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, с территории Ливана по Израилю было выпущено девять ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«Из Ливана по израильской территории было выпущено девять ракет», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила пять ракет из девяти.

На данный момент израильская армия наносит удары по месту запуска в Ливане, заключается в сообщении.

Армия Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще не ясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МО Израиля заявил о планах уничтожить все туннели в секторе Газа.