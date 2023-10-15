В минобороны Израиля заявили, что не заинтересованы в распространении войны на север

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не заинтересован в ведении войны на своем северном фронте. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если ливанская группировка «Хезболла» не будет вступать в конфликт, Израиль будет сохранять линию границы на уровне сегодняшнего дня.

Также Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена уничтожить в секторе Газа все туннели палестинской радикальной группировки ХАМАС и всех ее боевиков. Как отметил министр, миссия Израиля не закончится до тех пор, пока не будут уничтожен весь ХАМАС.

Ранее вооруженная ливанская группировка «Хезболла» сообщила об атаке на патруль израильской армии возле поселения Эль-Манара. Отмечается, что «Хезболла» выпустила противотанковую ракету по бронемашине ЦАХАЛ. Зона в четырех километрах от границы Ливана и Израиля была перекрыта силами ЦАХАЛ.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.