Глава МО Израиля намерен уничтожить все туннели в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена уничтожить в секторе Газа все туннели палестинской радикальной группировки ХАМАС и всех ее боевиков. Об этом заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант, чьи слова передает газета The Times of Israel.

«Мы достанем все их туннели, мы достанем всех боевиков ХАМАС», — сказал он.

Как отметил министр, миссия Израиля не закончится до тех пор, пока не будут уничтожен весь ХАМАС.

Армия обороны Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще не ясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

JDAM — это американская система наведения, которая позволяет переоборудовать стандартные бомбы в более точное оружие.

Ранее «Хезболла» подбила израильский танк.