Акция с требованием вернуть военных из плена прошла на Украине

В Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена, сообщает телеканал «Общественное».

«В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — сообщил телеканал.

Телеканал также опубликовал фото, на котором собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.

В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, заявил глава ДНР Пушилин. По его словам, в России украинских военнопленных «тысячи», они размещены в пенитенциарных учреждениях по всей стране. Он обвинил Киев в отказе предоставлять сведения о пленных и вновь заявил о подготовке ВСУ к новой волне контрнаступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.