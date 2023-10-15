Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Акция с требованием вернуть военных из плена прошла на Украине

В Ивано-Франковске жители потребовали от властей вернуть военных ВСУ из плена

close
100%
Суспільне Івано-Франківськ

В Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена, сообщает телеканал «Общественное».

«В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — сообщил телеканал.

Телеканал также опубликовал фото, на котором собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.

В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, заявил глава ДНР Пушилин. По его словам, в России украинских военнопленных «тысячи», они размещены в пенитенциарных учреждениях по всей стране. Он обвинил Киев в отказе предоставлять сведения о пленных и вновь заявил о подготовке ВСУ к новой волне контрнаступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий