«Хезболла» подбила израильский танк

Ливанское движение «Хезболла» подбило танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava, пишет Al Mayadeen.

В публикации говорится, что военные «Хезболлы» ударили противотанковыми ракетами по танку, который находился на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля.

В пресс-службе ливанского движения добавили, что после прямого попадания есть жертвы среди экипажа.

До этого вооруженная ливанская группировка «Хезболла» сообщила об атаке на патруль израильской армии возле поселения Эль-Манара.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.