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В Израиле сообщили о ликвидации еще одного аванпоста «Хезболлы»

Израильские военные заявили об уничтожении одного аванпоста «Хезболлы»

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильского военного ведомства

«После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ вдоль ливанской границы солдаты в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — пояснили в армии страны.

Также днем 15 октября израильские военные нанесли удар по еще одному военному посту «Хезболлы».

Подробности по ситуации в регионе и обстановке с боевыми действиями израильская сторона не приводит.

До этого в Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока. Планами поделился официальный представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, Израиль хорошо подготовлен во всех сферах.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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