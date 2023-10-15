В Израиле сообщили о ликвидации еще одного аванпоста «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильского военного ведомства

«После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ вдоль ливанской границы солдаты в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — пояснили в армии страны.

Также днем 15 октября израильские военные нанесли удар по еще одному военному посту «Хезболлы».

Подробности по ситуации в регионе и обстановке с боевыми действиями израильская сторона не приводит.

До этого в Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока. Планами поделился официальный представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, Израиль хорошо подготовлен во всех сферах.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.