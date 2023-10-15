В США предупредили Украину о новых рисках

Бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер допустил, что Румыния, Польша и Венгрия захотят разделить между собой территории Украины, подобный сценарий грозит распадом государства. Об этом сообщается в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы», — пояснил экс-разведчик ВС США.

По словам Риттера, если его прогноз действительно сбудется, то «Украину разорвут на куски».

Американский военный эксперт указал, что когда Польша, Румыния и Венгрия действительно начнут претендовать на украинские территории, все это приведет к прекращению существования Украины в качестве самостоятельного государства.

Риттер отметил, что украинские бойцы не смогут продолжать военные действия бесконечно.

До этого Риттер предупреждал, что российская армия возьмет ВСУ в котел в двух областях.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.