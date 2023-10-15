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«Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара

«Хезболла» сообщила об атаке на израильский патруль

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Marwan Naamani/Global Look Press

Вооруженная ливанская группировка «Хезболла» сообщила об атаке на патруль израильской армии возле поселения Эль-Манара, передает телеканал Al Jadeed.

Отмечается, что «Хезболла» выпустила противотанковую ракету по бронемашине.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильская сторона ведет обстрел позиций «Хезболлы» в Ливане в ответ на удар по своим бойцам противотанковыми ракетами. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Зона в четырех километрах от границы Ливана и Израиля была перекрыта силами ЦАХАЛ.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что Израиль отвечает ударами по территории Ливана, откуда был обстрелян мошав Штула.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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