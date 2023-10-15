«Исламский джихад»* заявил об обстреле ракетами юга Израиля

Бригады «Аль-Кудс» (военизированное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) сообщили, что наносят удары ракетами «Бадр-1«по району Нахаль Оз на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кудс» обстреливают скопления противника в районе Нахаль Оз ракетами «Бадр-1», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что в израильском Тель-Авиве зазвучала сирена воздушной тревоги. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила название «Железные мечи».

Ранее Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне Палестины.