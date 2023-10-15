Армия Израиля получила отчет о новом ракетном обстреле со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проверке новых сообщений об обстреле военного поста на границе с Ливаном. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Уточняется, что речь идет о пуске противотанковой ракеты.

До этого в Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока.

«Мы всегда оглядываемся вокруг, на весь Ближний Восток. ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».