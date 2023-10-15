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Минобороны сообщило о попытке атаки дронов на российский регион

МО России: пресечена попытка атаки БПЛА на Белгородскую область

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РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что днем 15 октября предотвращена попытка украинских военных осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, дроны ликвидированы . Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в МО России.

Уточняется, что благодаря дежурным средствам ПВО два беспилотника украинской стороны уничтожены над Белгородской областью.

Подробности по ситуации с БПЛА в российском регионе не приводятся.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России было сбито 27 украинских беспилотников. Вечером 14 октября оборонное ведомство также отчиталось о сбитом БПЛА над Белгородом. Инцидент произошел около 17:30.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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