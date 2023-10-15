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Белгородскую область атаковали шесть дронов-камикадзе ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе за сутки

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Белгородскую область атаковали шесть украинских дронов-камикадзе за минувшие сутки. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно данным главы региона, двое из них ударили по селу Солнцевка Белгородского района, один — по селу Логачевка Валуйского городского округа.

Как рассказал Гладков, два прилета дронов-камикадзе зафиксировано в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая. Один из них удалось успешно посадить, обезвредить и ликвидировать. Помимо того, там с беспилотного летательного аппарат (БПЛА) был сброшен один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка зафиксирован один прилет дрона-камикадзе, с которого сбросили осколочный боеприпас.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — резюмировал он.

До этого один украинский БПЛА атаковал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области.

Ранее бизнесмены Шебекино рассказали о жизни под обстрелами.

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