МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

В ежедневной сводке ведомства говорится, что склад принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

До этого группа войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ возле села Велитенское и пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе города Очаков. По словам работника оперслужб Херсонской области, потери ВСУ составили 12 человек, кроме того были ранены восемь человек.

12 октября Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино.

В министерстве уточнили, что потери украинской армии на указанном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих. Бойцам Вооруженных сил РФ удалось вывести из строя один танк и две боевые бронированные машины. Кроме того, отряды ВСУ лишились по одной гаубице М777 и М119 американского производства, а также одного орудия Д-20.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.