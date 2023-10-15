ВС России ликвидировали украинскую разведгруппу в Харьковской области

Российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.
«Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — указывается в публикации.
Согласно информации оборонного ведомства, ДРГ была обнаружена неподалеку от населенного пункта Ольшана.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции (СВО).
До этого российские военные рассказали о ситуации на Купянском из направлений в зоне СВО. По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить шесть атак штурмовых групп украинских военнослужащих. В результате потери противника на данном направлении составили более 50 бойцов ВСУ.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.