Российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, ДРГ была обнаружена неподалеку от населенного пункта Ольшана.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции (СВО).

До этого российские военные рассказали о ситуации на Купянском из направлений в зоне СВО. По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить шесть атак штурмовых групп украинских военнослужащих. В результате потери противника на данном направлении составили более 50 бойцов ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.