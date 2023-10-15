ВС РФ нанесли удар по аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении узла связи радиотехнического подразделения ВСУ Вооруженными силами России.

По данным ведомства, удар был произведен по аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области.

«В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

В МО РФ заявили, что всего за сутки были нанесены удары по позициям ВСУ в 133 районах.

До этого сообщалось, что группа войск «Днепр» уничтожила пункт дисклокации ВСУ под Очаковым.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ пресекли попытку переправы ВСУ через Днепр. Сообщается, что огнем артиллерии были уничтожены четыре лодки украинских военных. Потери ВСУ составили 20 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.