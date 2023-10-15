Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ нанесли удар по аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области

МО РФ: ВС РФ поразила узел связи ВСУ на аэродроме «Днепр»

close
100%
Alex Babenko/AP

Минобороны РФ сообщило об уничтожении узла связи радиотехнического подразделения ВСУ Вооруженными силами России.

По данным ведомства, удар был произведен по аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области.

«В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

В МО РФ заявили, что всего за сутки были нанесены удары по позициям ВСУ в 133 районах.

До этого сообщалось, что группа войск «Днепр» уничтожила пункт дисклокации ВСУ под Очаковым.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ пресекли попытку переправы ВСУ через Днепр. Сообщается, что огнем артиллерии были уничтожены четыре лодки украинских военных. Потери ВСУ составили 20 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий