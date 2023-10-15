Российские военные рассказали о ситуации на одном из направлений в зоне СВО

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить шесть атак штурмовых групп украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны РФ.

По уточнению МО, российские бойцы пресекли атаки 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области», — пояснили в российском военном ведомстве.

В также в Минобороны России добавили, что в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

В результате потери противника на данном направлении составили более 50 бойцов ВСУ. Еще украинская сторона потеряла танк, две бронированные машины и два пикапа.

До этого в Минобороны России подчеркивали, что военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении.

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