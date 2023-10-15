Турция проведет учения в Восточном Средиземноморье

Военно-морские силы (ВМС) Турции планируют провести военные учения в Восточном Средиземноморье, куда Соединенные Штаты ранее отправили два военных корабля в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на заявление международной морской навигационной телексной системы NAVTEX.

Согласно информации издания, учения будут проходить с 16 по 20 октября.

В материале указывается, что в период с 23 по 27 октября запланированы совместные с самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) военные учения. Отмечается, что эту республику признает в международном сообществе только Анкара.

Других подробностей пока не приводится.

В сентябре сообщалось, что США и Дания проведут военные учения на Балтике с использованием контейнерной пусковой установки ракет SM-6 в Балтийском море.

Ранее стало известно, что Румыния и США проведут с Украиной и союзниками учения в Черном море.