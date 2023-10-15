На Украине дали прогноз по выходу ВСУ к Азовскому морю

У Украины нет достаточного количества ресурсов для достижения всех целей, которые поставлены Киевом перед началом контрнаступления, включая выход к Азовскому морю к концу 2023 года, предупредил секретарь комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Я думаю, что это крайне маловероятно», — подчеркнул украинский депутат.

Как считает Костенко, у украинских военных недостаточно средств для достижения целей, поставленных перед началом контрнаступления.

«Я имею в виду не только артиллерию или танки», — обратил внимание парламентарий.

Также он обратил внимание, что ВСУ недостаточно ракет большой дальности, поддержки с воздуха, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

«На данный момент мы получили около 60 танков Leopard и 12 Challenger», — отметил Костенко.

До этого стало известно, что артиллерия ВС РФ ликвидировала позиции аэромобильной группировки ВСУ в ЛНР.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.