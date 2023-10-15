Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на период холодов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», — заявил он.

Также Игнат объяснил, почему средства ПВО долго поставляют Украине и в дозированном виде.

«Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить», — пояснил Игнат.

По его словам, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев попросил некоторые страны передать его стране системы ПВО хотя бы на зимний период. Данное заявление он сделал на брифинге по итогам встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте. Зеленский также подчеркнул, что власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

В конце августа стало известно, что Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot.

11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Болгария и Германия снабдят Украину новыми партиями вооружений. София передаст украинской армии компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, а Берлин поставит в зону конфликта две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 10 танков Leopard.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.