В Херсонской области заявили об ударе по «элитному» подразделению украинских бойцов

Российским военным удалось нанести удар по «элитному» подразделению Вооруженных сил Украины в районе военной базы в городе Очаков Николаевской области. Об этом заявляется в Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», — уточнил херсонский глава региона.

Как пояснил Сальдо, за прошедшие сутки украинские военные продолжили обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области.

Известно, что украинская сторона открыла огонь по Новой Каховке, Каховке, Алешкам и другим населенным пунктам региона.

ВСУ всего выпустили порядка 115 боеприпасов по Херсонской области, заключил Сальдо.

До этого в МО РФ уточняли, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Херсонской области. На этом направлении ВС РФ нанесли удары по скоплению противника в 102 районах.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.