Израиль обстреливает позиции «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильская сторона ведет обстрел позиций «Хезболлы» в Ливане в ответ на удар по своим бойцам противотанковыми ракетами. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Зона в четырех километрах от границы Ливана и Израиля была перекрыта силами ЦАХАЛ.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что Израиль отвечает ударами по территории Ливана, откуда был обстрелян мошав Штула.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.