В ХАМАС назвали условие освобождения пленных мирных жителей

Палестинское движение ХАМАС согласно освободить заложников при условии прекращения со стороны Израиля бомбардировок Газы. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источник.

«ХАМАС готов освободить пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки. Им необходимо, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных», — говорится в статье.

До этого пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Израиле Марина Рязанова заявляла, что в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа находится по меньшей мере один гражданин РФ, который также имеет гражданство Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.