Израиль позволит открыть гумкоридор на юге сектора Газа с 10:00 до 13:00

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для Авихай Эдри сообщил, что Израиль не будет обстреливать маршрут, ведущий с севера на юг сектора Газа, с 10:00 до 13:00 (совпадает с мск), передает РИА Новости.

«Жители города Газа и северной части сектора Газа, мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях безопасности», — призвал Эдри.

До этого главы Министерств иностранных дел стран СНГ призвали стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить бои и открыть гуманитарные коридоры.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.