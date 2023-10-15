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Российская артиллерия ликвидировала позиции аэромобильной группировки ВСУ в ЛНР

ТАСС: российские военные уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Артиллерии Южной группировки Вооруженных сил России в районе Белогоровки в Луганской народной республике удалось уничтожить позиции 81-й аэромобильной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка», — уточнили представители российского военного ведомства.

Известно, что артиллерия Южной группировки войск точными ударами смогла ликвидировала опорные пункты и места размещения личного состава украинских бойцов.

Как добавили в МО РФ, контроль точности и корректировка огня российской артиллерии производился операторами БПЛА.

До этого стало известно, что ВС России взорвали склад боеприпасов ВСУ в Угледаре. Успехи в контрбатарейной борьбе показали российские артиллеристы также в районе Новомихайловки и Константиновки.

Также российские военные нанесли авиаудары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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