Ливан обстрелял израильский погранпост противотанковыми ракетами

Израиль ответил артиллерией на обстрел погранпоста Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) противотанковыми ракетами со стороны Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

На фоне продолжающейся перестрелки Израиль закрыл зону шириной 4 км от отграницы с Ливаном и запретил вход на ее территорию. Также сообщается об ограничении на использование GPS в зоне боевых действий.

15 октября сообщалось об обстреле мошава Штула со стороны Ливана.

До этого армия Израиля применила средства ПВО по «подозрительной цели», летевшей из Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЕС допустили расширение конфликта Палестины и Израиля.