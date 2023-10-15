Путин заявил о подготовке ВСУ к новым наступательным операциям на фронте

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает готовить новые наступательные операции на некоторых участках боевых действий, хотя контрнаступление полностью провалилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, фрагмент интервью которого для программы «Москва. Кремль. Путин» в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Представитель СМИ отметил, что в последнее время украинские чиновники начали говорить о буксующем контрнаступлении. При этом корреспондент попросил главу государства оценить подобные высказывания.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно полностью провалилось. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал президент.

Он дал понять, что российское руководство осведомлено о военных планах Киева. При этом Москва реагирует на действия украинских войск соответствующим образом, резюмировал Путин.

Также в ходе интервью глава государства рассказал о постепенном улучшении позиций Вооруженных сил РФ на всей линии соприкосновения. По его словам, происходящее в зоне спецоперации можно назвать активной обороной с улучшением положения российских военных на отдельных участках фронта.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о формальном завершении украинского контрнаступления.