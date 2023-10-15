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Российские военные уничтожили пункт дисклокации ВСУ под Очаковым

ТАСС: группа войск «Днепр» уничтожила пункт дисклокации ВСУ под Очаковым

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что группа войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ возле села Велитенское и пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области Украины. Об этом пишет ТАСС.

По словам работника оперслужб, потери ВСУ составили 12 человек, кроме того были ранены восемь человек.

Помимо этого он рассказал об поражении позиции ВСУ в районе острова Алексеевский, а также минометного расчета и боекомплект к нему в районе села Антоновка на Херсонском направлении и еще одной позиции ВСУ в районе деревни Михайловка на Каховском направлении.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ пресекли попытку переправы ВСУ через Днепр. Сообщается, что огнем артиллерии были уничтожены четыре лодки украинских военных. Потери ВСУ составили 20 человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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