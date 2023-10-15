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Путин рассказал о тактике активной обороны ВС РФ в зоне спецоперации

Путин: российские военные улучшают свои позиции на всей линии фронта в зоне СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вооруженные силы РФ постепенно улучшают свои позиции на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский президент Владимир Путин, интервью которого опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Корреспондент отметил, что в последнее время представители Киева начали говорить о буксующем украинском контрнаступлении. При этом сам глава Кремля уже рассказывал о продвижении российских войск на 12 направлениях боевых действий.

Более того, недавно начали появляться сообщения об активном наступлении подразделений ВС РФ в районе донецкого города Авдеевка. Зарубин попросил Путина прокомментировать всю эту информацию, в ответ на что президент РФ рассказал об улучшающемся положении армии страны на фронте.

«То, что происходит на всем протяжении линии соприкосновения, называется активная оборона. <...> Это касается Купянского направления, Запорожского направления, это касается и Авдеевского направления. Да, это активная оборона с улучшением положения на отдельных участках. Мы этого не скрываем», — сказал российский лидер.

Он добавил, что хочет поблагодарить командование и бойцов ВС РФ за проделанную работу и проявленное мужество. В частности, глава государства подчеркнул героизм военных на передних рубежах.

Ранее в Британии оценили тактику российских войск при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

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Операция на Украине
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