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Путин сообщил о провале украинского контрнаступления

Путин: контрнаступление ВСУ полностью провалено, но Киев продолжает готовиться

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины полностью было провалено, при этом Киев продолжает подготавливать новые активные наступательные операции на ряде направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — уточнил глава российского государства.

Как добавил Путин, российская сторона знает о подготовке украинских военных к новым боевым действиям.

«И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — подчеркнул президент РФ.

До этого в издании Spectator сообщали, что российские военные начали наступление по всей линии фронта. Ситуацию в зоне боевых действий оценила украинская журналистка и обозреватель британского журнала Светлана Моренец.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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Операция на Украине
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