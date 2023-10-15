Путин сообщил о провале украинского контрнаступления

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины полностью было провалено, при этом Киев продолжает подготавливать новые активные наступательные операции на ряде направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — уточнил глава российского государства.

Как добавил Путин, российская сторона знает о подготовке украинских военных к новым боевым действиям.

«И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — подчеркнул президент РФ.

До этого в издании Spectator сообщали, что российские военные начали наступление по всей линии фронта. Ситуацию в зоне боевых действий оценила украинская журналистка и обозреватель британского журнала Светлана Моренец.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.