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Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ

МО РФ: российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российские тяжелые огнеметные системы ударили по укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки», — отметил он.

Кроме того, по словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Запад» российские военнослужащие уничтожили самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета ВСУ.

Утром 15 октября Министерство обороны России сообщило об уничтожении 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

До этого российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное.

Ранее Минобороны России передали партию бомбардировщиков Су-34.

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