В Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в резутате авиаудара на юге сектора Газа в Хан-Юнисе был уничтожен один из командиров спецназа ХАМАС «Нухба» Биляль Аль-Кедра. Данное сообщение размещено в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Его считают ответственным за кровопролития в кибуце Нирим.

Также в ЦАХАЛ сообщили о поражении свыше ста целей в Зайтуне, Хан-Юнисе и западной Джебалии.

До этого ЦАХАЛ заявил об уничтожении центров командования ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.