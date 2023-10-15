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В Британии заявили о риске украинских войск попасть в «котел» в Авдеевке

Economist: российские военные могут взять бойцов ВСУ в котел в Авдеевке

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы РФ начали наступление на украинские позиции, расположенные в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). В скором времени российские войска могут полностью окружить отряды армии Украины, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, текущее наступление российских военнослужащих является одним из самых масштабных с весны 2022 года. Как подчеркнули авторы материала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли удержать инициативу на поле боя из-за неудачного контрнаступления.

«Цель (ВС РФ — «Газета.Ru»), похоже, состоит в стремлении взять в «котел» украинцев», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что российские солдаты уже частично окружили бойцов ВСУ в Авдеевке. Причем речь идет о взятии украинских подразделений в кольцо «с трех сторон», уточняется в материале.

14 октября обозреватель Светлана Моренец в колонке для британского журнала Spectator написала, что в настоящее время Украина находится «в огне». По ее словам, российские войска неожиданно для Киева начали наступление по всей линии соприкосновения.

Как отметила журналистка, всего за сутки в зоне конфликта произошли сотни боевых столкновений. При этом одно из самых решающих сражений разворачивается в районе Авдеевки, уточнила она.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер оценил успехи российской армии на Донецком направлении.

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