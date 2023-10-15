Экс-советник Кучмы призвал власти Украины подготовиться к прекращению помощи США

Правительству Украины стоит подготовиться, так как в скором времени американские власти могут отказаться поддерживать страну из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт отметил, что времени до прекращения поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона осталось совсем мало. По его словам, США могут принять соответствующее решение после ноября 2023 года.

«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро будут тяжелейшие последствия», — указал Соскин.

Бывший советник Кучмы не исключил, что европейские государства также не смогут больше помогать Киеву из-за ситуации в ближневосточном регионе.

15 октября немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором говорилось о предстоящей борьбе Украины и Израиля за поставки вооружений со стороны стран НАТО. Как указала обозреватель Кристоф Шильц, государства Альянса обладают ограниченными запасами техники и боеприпасов. Более того, они не готовы ставить под угрозу собственную обороноспособность.

В связи с этим, по мнению автора статьи, в НАТО уже начались обсуждения конкуренции между Украиной и Израилем за военные ресурсы. Однако международная организация не сможет снабжать оружием обе страны и должна будет сделать выбор в пользу лишь одной из них, резюмировала журналист.

Ранее в Верховной раде Украины оценили готовность западных государств и дальше поддерживать армию страны.