Бойцы российского отряда «Викинг» в ходе выполнения задач в рамках спецоперации смогли выявить блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении и уничтожили военнослужащих противника с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дрон-камикадзе выявил украинские позиции и ждал, пока украинские военные зайдут в блиндаж.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска поразили два пункта временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике.

По словам Астфьева, удары были нанесены артиллерией группировки в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка. Кроме того, были уничтожены боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, указал начальник пресс-центра.

Астафьев также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы боевая машина реактивной системы залпового огня, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 калибра 155 мм и шесть минометов калибра 120 мм.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.