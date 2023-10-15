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Херш утверждает, что Израиль решил уничтожить Газу

Журналист Херш рассказал о планах Израиля атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM

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Fatima Shbair/AP

Журналист Сеймур Херш в своем блоге Substack заявил, что Израиль «сровняет с землей» Газу американскими бомбами.

Херш полагает, что удары по городу Газа будут нанесены после того, как Израиль голодом заставит жителей покинуть здания — авиабомбы будут сброшены на оставшиеся здания и территорию к северу от города.

Лауреат Пулитцеровской премии заявил, что Газа будет стерта с лица земли при помощи американских бомб весом в 2,2 тонны — это будут мощные бетонобойные бомбы с системами наведения JDAM.

JDAM — это американская система наведения, которая позволяет переоборудовать стандартные бомбы в более точное оружие.

Херш также считает, что Израиль надеется убедить Катар профинансировать вместе с Египтом строительство палаточного лагеря беженцев на один или полтора миллиона человек на территории Египта.

Ранее Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта в Израиле.

До этого миссия Ирана при ООН заявила о далекоидущих последствиях для Израиля в случае продолжения совершения военных преступлений в Газе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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