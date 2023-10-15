ЦАХАЛ заявил об уничтожении центров командования ХАМАС

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что авиудар был нанесен по центрам командования ХАМАС в секторе Газа.

«В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа… Среди целей, по которым были нанесены удары — террористы, центры оперативного командования и десятки минометных пусковых установок», — указано в сообщении.

Речь идет об уничтожении также нескольких бойцов движения ХАМАС, которых обнаружили выходящими из подземных тоннелей. Также был нанесен удар по самому тоннелю.

Ранее международный аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя из-за ударов Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.