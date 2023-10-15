В минобороны Сирии заявили, что Израиль нанес авиаудары по аэропорту Алеппо

Аэропорт Алеппо в Сирии выведен из строя в результате ударов по нему со стороны Израиля, передает РИА Новости.

«Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо», — заявили в минобороны Сирии.

В оборонном ведомстве добавили, что аэропорт был поврежден в результате ударов.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. В ведомстве подчеркнули, что некоторое время назад был запущен перехватчик в сторону подозрительной цели, которая вылетела со стороны Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности.