Израиль применил средства ПВО по «подозрительной цели» из Ливана

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что некоторое время назад был запущен перехватчик в сторону подозрительной цели, которая вылетела со стороны Ливана.

«По факту этого инцидента проводится проверка», — говорится в заявлении.

До этого израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».