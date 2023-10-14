В Курской области сработали системы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал Старовойт.

До этого губернатор региона заявил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Глушковского района Курской области оказались обесточены один поселок и три села.

По его словам, из-за обстрела оказались без света поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Также загорелась сухая трава, которую потушили пожарные.

5 октября глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины. Он призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.