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Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии

Израиль сообщил о двух запущенных ракетах со стороны Сирии, пострадавших нет

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Hatem Moussa/AP

Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

«Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности», — отмечается в сообщении.

Также известно, что перехватчиков не задействовали, как того требует протокол.

Ранее сообщалось, что в городе Ашкелон в Израиле прозвучали сирены. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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