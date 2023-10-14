Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии

Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.
«Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности», — отмечается в сообщении.
Также известно, что перехватчиков не задействовали, как того требует протокол.
Ранее сообщалось, что в городе Ашкелон в Израиле прозвучали сирены. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.