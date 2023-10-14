Армия Израиля наносит удары по Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит ответные удары по территории Сирии. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в социальных сетях.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов. Позже стало известно, что в результате атаки аэропорты выведены из строя.

Позднее министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке после того, как вооруженные силы этой страны нанесли удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее посол Израиля в РФ заявил, что не видит намерений соседних стран обострить конфликт.