В ХАМАС утверждают, что обстреляли Тель-Авив

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» выступила с утверждением об очередной осуществленной радикалами ракетной атаке по Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Тель-Авив был атакован в ответ на «преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]».

До этого стало известно, что в центре Тель-Авива прозвучала воздушная тревога.

Ранее израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».