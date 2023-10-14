Израиль нанес удары по целям «Хезболлы» в Ливане

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на действие организации.

До этого глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».