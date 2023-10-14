Экс-советник Кучмы рассказал о деморализации украинских военных

Контрнаступление украинской армии не дало никаких результатов, что привело к деморализации военнослужащих. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав соответствующую запись на своем YouTube-канале.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло солдат в лобовую атаку. Из-за этого среди военных начало расти недовольство, а установка на наступление постепенно ослабла.

«Деморализация идет у людей. Это естественно», — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что за четыре месяца с начала контрнаступления бойцам ВСУ не удалось выполнить никаких серьезных задач. В то же время украинские подразделения понесли большие потери и лишились огромного количества вооружений, резюмировал экс-советник Кучмы.

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление можно считать формально завершенным. По словам дипломата, об этом свидетельствует активное продвижение российских войск практически на всей линии фронта.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о переходе инициативы в зоне спецоперации к российским военным.