В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе отменена воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.

14 октября в 18:38 Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе. Подробностей о произошедшем он не приводил

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 октября заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

13 октября Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов времен ВОВ в Севастополе, которые подняли со дна бухты Гильзовая.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили о приостановке морского и наземного транспорта, однако спустя несколько минут объявили о возобновлении работы сначала наземного, а затем и морского пассажирского транспорта.

3 октября российские средства противовоздушной обороны сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Перед этим Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.