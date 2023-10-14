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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что предотвратило попытку Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Отмечается, что попытка была пресечена 14 октября около 17:30 по московскому времени.

Подчеркивается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны РФ сообщило журналистам об уничтожении 31 беспилотника за сутки. Как утверждает министерство, средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Утром 14 октября сообщалось, что пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ситуации с беспилотниками над Черным морем у Кубани.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю перехватили в небе 19 снарядов от ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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