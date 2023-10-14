Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное.

В описании к видео говорится о том, что артиллерия Южной группировки Вооруженных сил РФ уничтожает опорные пункты и укрепления ВСУ. Отмечается, что корректировку точности огня артиллерии ведут операторы беспилотных летательных аппаратов.

До этого Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

12 октября начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка в ДНР и вклинились в оборону противника на Донецком направлении. По словам Астафьева, противник потерял свыше 15 военных.

Ранее Минобороны России передали партию бомбардировщиков Су-34.