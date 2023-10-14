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В Запорожской области рассказали о ситуации в регионе, где находятся ВСУ

Рогов заявил, что в Запорожье атмосфера террора и жители ожидают военных РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

В городе Запорожье, где пока остаются украинские военные, в настоящий момент сохраняется атмосфера террора, при этом местные жители ожидают прихода армии РФ, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Рогов обратил внимание, что ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года, закончилась Запорожская фронтовая наступательная операция военных СССР.

«Уверенность в том, что город будет освобожден снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков», — уточнил военный эксперт.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что сейчас в Запорожье атмосфера террора, запугивания, проверок и обысков прямо на улице по причине присутствия бойцов Вооруженных сил Украины.

«Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — заключил Рогов.

До этого Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции просроченными кассетными боеприпасами. Он призывал мирное население региона проявлять максимальную осторожность.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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