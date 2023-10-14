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Боевики ХАМАС могли планировать атаку на Израиль длительное время

Sky News: ХАМАС мог готовить нападение на Израиль больше года

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Палестинское движение ХАМАС могло больше года заниматься подготовкой к нападению на израильскую территорию и захват в заложники солдат и местных жителей. Об этом сообщил британский канал Sky News.

Журналисты телеканала получили документ, найденный в Израиле у боевиков из сектора Газа.

Выяснилось, что в 14-страничной распечатке на арабском с пометкой «секретно» содержался подробный план преодоления заграждений на границе сектора Газа.

Помимо того, на этом документе присутствовали символика боевого крыла ХАМАС и дата начала подготовки — октябрь 2022 года.

В СМИ пояснили, что попытка нападения на Мефалсим действительно была предпринята 10 октября, однако атака была отбита.

В том случае, если планы нападений на отдельные еврейские поселения для отрядов ХАМАС составлялись еще год назад и оставались тайной для спецслужб, то это указывает на провал разведки Израиля, добавили эксперты.

До этого ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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